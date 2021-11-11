Россия забила пятый и шестой голы в матче с Кипром на отборе ЧМ-2022

Сборная России по футболу забила шестой гол в гол в матче Россия—Кипр на отборе Чемпионата мира 2022.

Полузащитник Антон Заболотный забил пятый гол, Александр Ерохин стал автором шестого мяча. Таким образом счет составил 6:0 в пользу России, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом это уже второй гол Ерохина, который открыл счет. Также отличился Федор Смолов.

Матч девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022 Россия–Кипр проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее в этот день тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал состав игроков на матч с Кипром. Так, капитаном команды стал Александр Головин, Георгий Джикия — в запасе.

Накануне главный тренер российской сборной Валерий Карпин рассказал, что полузащитник московского клуба «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев с большой вероятностью не смогут присутствовать на игре национальной сборной против Кипра и Хорватии из-за полученных травм.

1 ноября Карпин отмечал, что в состав сборной на решающие матчи отбора на чемпионат мира в ноябре были вызваны те, кого тренерский штаб посчитал нужным команде. По его словам, если возникнет необходимость, можно будет в любой момент забрать кого-нибудь из молодежной сборной.