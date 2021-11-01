Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в понедельник, 1 ноября, высказался о составе сборной на решающие матчи отбора на чемпионат мира – 2022 в ноябре.

«Мы вызвали тех, кого считаем нужными. Если нам надо будет, из молодежной сборной мы в любой момент можем кого-нибудь забрать. Мы следим за всеми командами. Вчера, например, в матче «Химок» с «Уралом» следил за [Денисом] Глушаковым», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Национальная команда лидирует в отборочной группе H. Она набрала 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20:00 мск) и Хорватии (14 ноября в 17:00 мск)

Ранее в это день тренерский штаб сборной России по футболу объявил итоговый состав футболистов на матчи отбора на ЧМ – 2022.

В конце октября Карпин заявил, что отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в списке расширенного состава российской сборной является решением тренерского штаба. Вариант довызова Дзюбы на ноябрьские матчи не рассматривается.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.