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Карпин прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России

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Вариант довызова Артема Дзюбы на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года не рассматривается. Об этом 1 ноября в ходе пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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«Когда рассматривали, чтобы помог нам со Словенией и Словакией, он сказал, что не сможет. Больше не рассматривали», — объяснил он.

В настоящее время у команды осталось только две игры, отметил Карпин. Говоря о том, что спортсмен отписался в Instagram от страницы сборной, главный тренер отметил, что ему «без разницы».

«Спросите у него», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

В конце октября нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

6 октября сообщалось, что Дзюба включен в список лучших футболистов мира по версии журнала World Soccer. По мнению авторов списка, нападающий является «важнейшей фигурой сборной России», несмотря на то что он пропустил последние сборы национальной команды.

25 октября Карпин заявил, что отсутствие нападающего «Зенита» в списке расширенного состава российской сборной по футболу на матчи квалификации чемпионата мира является решением тренерского штаба. По его словам, ни тренерский штаб, ни он сам не общались с Дзюбой. Таким образом, на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре в состав команды войдет 41 футболист, Дзюба в список не вошел.

21 августа Дзюба отказался от приглашения в сборную России, аргументировав это тем, что он пока не набрал оптимальную форму. По его словам, принятое им решение вовсе не означает приостановку карьеры в национальной команде.

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