Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил итоговый состав футболистов на решающие матчи отбора на чемпионата мира – 2022 в ноябре. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Так, в список вошли четыре вратаря: Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин и Илья Лантратов.

В качестве защитников сборную представят: Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Сергей Терехов и Федор Кудряшов.

Линия полузащитников состоит из 13 игроков: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов.

Среди нападающих — три игрока: Федор Смолов, Антон Заболотный и Иван Сергеев.

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20:00 мск) и Хорватии (14 ноября в 17:00 мск)

11 октября российская сборная по футболу обыграла команду Словении со счетом 2:1 в матче, проходившем в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022. В составе победителей голы забили Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (34).

8 октября российская команда одержала победу над сборной Словакии со счетом 1:0. Единственный гол — в свои ворота — забил словацкий защитник Милан Шкриньяр. Однако Карпин раскритиковал игру, указав, что россияне смотрелись еще хуже, чем в матче с Хорватией.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.