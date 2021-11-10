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Карпин высказался о травмах Захаряна и Кузяева перед матчами с Кипром и Хорватией

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Полузащитник московского клуба «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев, которые также являются игроками сборной России по футболу, с большой вероятностью не смогут присутствовать на игре национальной сборной против Кипра и Хорватии из-за полученных травм. Об этом рассказал главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

«Все, кого вызывали, важны. Банально, но это так. По Захаряну — нет так нет. По Кузяеву тоже надеялись, но уже не надеемся. Но это данность, это футбол. В октябре даже хуже было, чем сейчас. Наверное, у всех команд есть травмы и проблемы. Будут играть те, кто есть», — передает слова Карпина «Спорт-Экспресс» в среду, 10 ноября.

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11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора чемпионата мира-2022. Начало — в 20:00 мск.

Карпин 1 ноября подчеркнул, что были вызваны те, кого тренерский штаб счел нужным команде. По его словам, если возникнет необходимость, можно будет в любой момент забрать кого-нибудь из молодежной сборной.

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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