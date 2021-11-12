Карпин оценил настрой сборной на матч с Хорватией в рамках турнира ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настрое команды перед предстоящим в воскресенье матчем с Хорватией. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила газета «Спорт-Экспресс».

«Мы в порядке — 6:0 Кипр обыграли, а Мальту теперь пешком обыграем. Но, как вы понимаете, настрой на Хорватию дополнительный не нужен. Все понимают, что стоит на кону. И такой счет только добавляет положительных эмоций», — прокомментировал Карпин.

Он рассказал, что команда продолжает готовиться к игре с Хорватией в привычном темпе и нельзя сказать, что напряжение во время игры будет разительно отличатся.

По его мнению, самый значимый матч был, когда ФК «Ростов» играл с ФК «Уралом» в рамках шестого тура Тинькофф РПЛ.

«Нам надо было не попасть в стыки. Там напряжение было выше, чем сегодня», — сказал главный тренер сборной.

Ранее в четверг экс-президент московского ФК «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал состоянии игроков сборной России во время матча с Кипром. По его мнению, только после пятидесятой минуты, после второго мяча, все игроки стали играть в привычной манере. Главный матч сборной РФ в рамках ЧМ-2022 еще предстоит, отметил Червиченко.

В тот же день сборная России победила команду Кипра со счетом 6:0 в матче девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022. Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

По результатам девяти туров на ЧМ-2022 сборная России занимает первую строчку в группе Н. Следующая игра сборной России состоится уже в воскресенье, 14 ноября, на ней сборная встретится с Хорватией.