Червиченко прокомментировал состояние игроков сборной на матче с Кипром

Экс-президент московского ФК «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал состоянии игроков сборной России во время матча с Кипром, завершившегося победой РФ со счетом 6:0. Об этом 11 ноября сообщает газета «Спорт-Экспресс».

«Есть странная закономерность: наши игроки странно выглядят, попадая в сборную. Только после пятидесятой минуты, после второго мяча, все стали похожи на себя, стали играть, как мы привыкли, наблюдая за ними в чемпионате» — выразил мнение бывший глава «Спартака».

По его словам, сборная России потратила не все силы в матче Кипром, и «не все голы забила». Главный матч сборной РФ в рамках ЧМ-2022 еще предстоит, отметил Червиченко.

Также бывший владелец «Спартака» назвал драку болельщиков на матче Россия — Кипр «неотъемлемой частью футбольного шоу».

«Главное, чтобы не страдали люди. Если нет травмированных, то в этом ничего такого не вижу», — добавил Червиченко.

Ранее в четверг сборной России победила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022. Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

По результатам девяти туров на ЧМ-2022 сборная России занимает первую строчку в группе Н. Следующая игра России состоится уже в воскресенье, 14 ноября, на ней сборная встретится с Хорватией.