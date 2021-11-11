Прямой эфир
Общество
«Аэрофлот» выразил готовность ввести QR-коды для полетов
Мир
Turkish Airlines пообещали не брать на борт в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена
Мир
В Великобритании завершилось рассмотрение дела о долге Украины перед Россией
Спорт
Сборная России по футболу победила команду Кипра со счетом 6:0
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к 2,8 тыс. фейковых материалов
Мир
Захарова назвала запрет георгиевских ленточек в Латвии реинкарнацией фашизма
Мир
На Украине заявили о планах построить «интеллектуальную границу» с РФ и Белоруссией
Мир
В Германии заявили о необходимости диалога с Россией
Мир
РФ сочла действия Польши на границе с Белоруссией нарушением международных норм
Мир
В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море

Червиченко прокомментировал состояние игроков сборной на матче с Кипром

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент московского ФК «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал состоянии игроков сборной России во время матча с Кипром, завершившегося победой РФ со счетом 6:0. Об этом 11 ноября сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Катарская линия: Россия вступает в завершающую стадию отбора ЧМ
Нашим футболистам необходимо побеждать Кипр перед поездкой в Хорватию

«Есть странная закономерность: наши игроки странно выглядят, попадая в сборную. Только после пятидесятой минуты, после второго мяча, все стали похожи на себя, стали играть, как мы привыкли, наблюдая за ними в чемпионате» — выразил мнение бывший глава «Спартака».

По его словам, сборная России потратила не все силы в матче Кипром, и «не все голы забила». Главный матч сборной РФ в рамках ЧМ-2022 еще предстоит, отметил Червиченко.

Также бывший владелец «Спартака» назвал драку болельщиков на матче Россия — Кипр «неотъемлемой частью футбольного шоу».

«Главное, чтобы не страдали люди. Если нет травмированных, то в этом ничего такого не вижу», — добавил Червиченко.

Ранее в четверг сборной России победила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022. Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

По результатам девяти туров на ЧМ-2022 сборная России занимает первую строчку в группе Н. Следующая игра России состоится уже в воскресенье, 14 ноября, на ней сборная встретится с Хорватией.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021