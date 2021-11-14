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Сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола

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Российская сборная по футболу проиграла команде Хорватии в ключевом матче отборочного цикла и упустила шанс прямого выхода на ЧМ по футболу в Катаре. Об этом 14 ноября сообщила на своем сайте газета «Спорт-Экспресс».

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На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Встреча закончилась со счетом 0:1.

Сборная России потерпела первое поражение под руководством главного тренера Валерия Карпина и заняла второе место в отборочной группе H.

Матч прошел на стадионе «Полюд» в Сплите.

Перед игрой россияне лидировали в группе и для получения прямой путевки на чемпионат мира в Катаре России было достаточно ничьей. У Хорватии было 20 очков и второе место.

Команды, занявшие вторые места, отправятся в весенний стыковой турнир.

В стартовом составе сборной Хорватии на матч отбора на ЧМ-2022 против российской команды вышли полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич и защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен. Также за Хорватию сыграет экс-полузащитник московского ЦСКА, выступающий за английский «Вест Хэм», Никола Влашич.

11 ноября сборная России по футболу победила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022, который проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, со счетом 6:0. Мячи забили Александр Ерохин, Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

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