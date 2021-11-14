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Карпин назвал заслуженным поражение от Хорватии

Карпин: поражение от Хорватии самое обидное в карьере
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В тренерской карьере поражение от сборной Хорватии по футболу в матче отборочного цикла ЧМ-2022 стало закономерным и самым обидным. Об этом по итогам встречи в ходе флеш-интервью заявил главный тренер сборной РФ Валерий Карпин.

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«Всё зависело от нас. Обидное поражение, но заслуженное. Поэтому менее обидно. Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а забивают тебе», — сказал главный тренер журналистам.

По словам Карпина, он расстроен. Во время игры шел дождь, поле залило, но «в футбол нужно было играть».

«Хотя бы заставлять хорватов бегать без мяча. Мы этого не сделали — отсюда такой результат. Это из области психологии? Абсолютно», — продолжил главный тренер российской сборной.

Как он признал, россияне позволили соперникам играть в атаку, а хорваты им не позволили. Причины этого будут проанализированы, отмечает на своем сайте газета «Спорт-Экспресс».

Самым главным, что не получилось у россиян, он счел контригру. По мнению Карпина, многие футболисты не хотели играть с мячом.

«Без мяча невозможно 90 минут отстоять. В любом случае что-то залетит, если ты 80 минут находишься в своей штрафной», — пояснил он.

У российской команды были шансы играть, но спортсмены их не использовали, заключил Карпин.

На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил автогол в правый угол своих ворот. Встреча закончилась со счетом 0:1. Перед игрой россияне лидировали в группе и для получения прямой путевки на чемпионат мира в Катаре России было достаточно ничьей. У Хорватии было 20 очков и второе место.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал не винить Кудряшова в произошедшем. По его мнению, поражение сборной России было заслуженным и в целом команда слишком много времени находилась в обороне, не используя контратаки.

В беседе с газетой «Спорт-Экспресс» народный артист России Лев Лещенко также посетовал, что россиянам «надо было выбивать мяч на чужую половину и там бороться». Он задался вопросом, почему в сборной России нет ни одного классного нападающего и дело не в главном тренере сборной Валерии Карпине.

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