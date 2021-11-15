ГД запланировала рассмотрение законопроектов о QR-кодах в I чтении на декабрь

Государственная дума планирует рассмотреть в первом чтении правительственные законопроекты о введении QR-кодов при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте в следующем месяце. Об этом 15 ноября сообщил ТАСС источник в аппарате ГД.

«Совет Думы принял к рассмотрению законопроекты правительства о QR-кодах. Первое чтение планируется где-то в середине декабря», — заявил собеседник агентства.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость утверждения внесенных в Госдуму законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. По его словам, прежде всего кабмин исходит из того, что требуется законодательное оформление действий на федеральном уровне. При этом отдельные решения, которые принимаются регионами, говорят об их актуальности, необходимости, целесообразности и неизбежности, указал представитель Кремля.

12 ноября глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет готов оперативно рассмотреть законопроект о введении QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу. Он отметил, что изменения позволят повысить безопасность граждан при посещении общественных мест.

В тот же день соответствующие законопроекты российское правительство направило в Госдуму.

Речь идет о двух законопроектах. Первый — «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» — предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Решение о введении системы QR-кодов будут принимать власти регионов. При этом до 1 февраля 2022 года предъявлять также можно будет отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Второй законопроект — «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Как заявил глава комитет Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, комитет поддержит законопроект о введении системы QR-кодов.

В поддержку инициативы выступил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль. В беседе с «Известиями» он отметил, что остановить распространение коронавируса помогут только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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