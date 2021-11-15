В Кремле объяснили необходимость законов о QR-кодах в магазинах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обосновал необходимость утверждения внесенных в Госдуму законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

«Кабинет министров, прежде всего, исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности», — указал он, отвечая на вопрос журналиста о причинах законодательного закрепления мер, когда регионы и и так их вводят по собственному усмотрению.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или справки о перенесенном COVID-19. Переходный период для введения QR-кодов установлен до 1 февраля 2022 года.

Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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