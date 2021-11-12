В комитете ГД по охране здоровья заявили о намерении поддержать проект о QR-кодах

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил глава комитета Дмитрий Хубезов.

«Конечно, поддержим, тут вопросов нет. Крайне важный законопроект направлен на сохранение здоровья и жизни всех людей. Сейчас действительно необходимо его принять», — сказал Хубезов в разговоре с ТАСС.

Ранее в этот день российское правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Речь идет о двух законопроектах. Первый «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Решение о введении системы QR-кодов будут принимать власти регионов. При этом до 1 февраля 2022 года предъявлять также можно будет отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Второй законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что предложенные правительством ограничения прав граждан в связи с введением QR-кодов соответствуют Конституции РФ.

Согласно статье Конституции, на которую ссылался Клишас, «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Также в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила мнение, что сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции в России должен стать таким же документом, как паспорт.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.