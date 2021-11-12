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Клишас заявил о соответствии введения QR-кодов Конституции России

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Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что предложенные правительством ограничения прав граждан в связи с введением QR-кодов соответствуют Конституции РФ.

«Ограничения, которые предложены правительством, могут быть введены федеральным законом, права граждан могут быть ограничены в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции», — сказал сенатор ТАСС .

Согласно статье Конституции, на которую ссылался Клишас, «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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Ранее 12 ноября сообщалось, что в Московской области уровень коллективного иммунитета достиг почти 70%. При этом в Москве уровень коллективного иммунитета составляет 65,5%.

По данным на 12 ноября, первый компонент вакцины от коронавируса получили 4,13 млн жителей Подмосковья, обе прививки сделали 3,9 млн человек.

В целом в России, по данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 49%.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, для эффективной борьбы с COVID-19 необходим коллективный иммунитет 90–95%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Новость дополняется.

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