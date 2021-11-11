В ГД поддержали идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» выступил в поддержку инициативы по введению QR-кодов для входа в магазины и поездок на транспорте.

По его словам, данный законопроект пока не рассматривался на заседании комитета, однако региональные власти подобную практику уже ввели.

«Как врач могу сказать, что сегодняшняя ситуация с заболеваемостью коронавирусом действительно требует каких-то дополнительных мер реагирования. И оперативный штаб, и правительство РФ, и депутаты сегодня работают над способами снижения темпов распространения вируса в России», — рассказал Огуль.

Парламентарий отметил, что отдельные меры не всегда находят поддержку среди населения. Однако власти должны думать прежде всего о безопасности граждан, подчеркнул он.

Аргументируя необходимость введения дополнительных мер, Огуль обратил внимание на ситуацию с распространением COVID-19 среди детей.

«И для меня, как для медика, очевидно: если введение QR-кодов в местах массового скопления людей сбережет тысячи жизней, то такой законопроект нам нужен. Оценивая необходимость подобных мер, мы не должны упускать из виду и тот факт, что вирус постоянно мутирует и становится опаснее. Я много лет проработал с новорожденными, и мне очень тревожно, что новый штамм уже серьезно касается детей. В реанимации сейчас попадают даже шестимесячные малыши. Какие еще нужны аргументы, чтобы начать усиливать меры борьбы с мутирующим вирусом?» — указал он.

Остановить распространение коронавируса поможет только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, подчеркнул депутат. Также он отметил необходимость внимательно оценить и использовать дополнительные меры, если они будут предложены.

Ранее в этот день оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, речь идет о двух законопроектах.

Первый предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Эта мера носит экстренный характер с учетом сложной ситуации с коронавирусом и будет действовать до июня 2022 года. Решение о введении QR-кодов для посещения общественных мест будут принимать главы регионов.

До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля возможность останется только у имеющих медотвод от прививки.

Второй законопроект изменит Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта. На междугородных и международных рейсах введут обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденном медотводе.

Идею введения QR-кодов положительно оценил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он убежден, что данная мера позволит не допустить распространения новых штаммов коронавируса.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает возможности принятия на федеральном уровне новых мер из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сенатор добавила, что более строгие меры могут затронуть отдельные категории граждан.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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