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Гинцбург положительно оценил идею введения QR-кодов в транспорте и кафе

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург 11 ноября положительно оценил идею правительства о введении QR-кодов с информацией об иммунитете к COVID-19, предъявлять которые необходимо будет в транспорте и при посещении общественных мест.

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«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне это будет великолепно», — рассказал Гинцбург РБК.

Гинцбург считает, что введение системы QR-кодов позволит не допустить распространения новых штаммов коронавируса. Кроме того, он выступил за борьбу с сайтами, продающими фальшивые сертификаты о вакцинации. Гинцбург считает, что их создателей необходимо привлекать к уголовной ответственности.

Ранее в этот день журналисты РБК со ссылкой на источники сообщали о разработке правительством двух соответствующих законопроектов.

Первый предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». По словам источника, эта мера носит экстренный характер с учетом сложной ситуации с коронавирусом, и будет действовать до июня 2022 года. Уточнялось, что решение о введении QR кодов для посещения общественных мест будут принимать главы регионов.

До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля возможность останется только у имеющих медотвод от прививки.

Второй законопроект изменит Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. На междугородных и международных рейсах введут обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод.

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией подтвердили, что соответствующие законопроекты разрабатываются.

Днем ранее Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. А саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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