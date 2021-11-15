В России создали автоматическую систему проверки QR-кодов на подлинность

Российская компания Addreality, создатель платформы для централизованного управления рекламными экранами, представила первое устройство, работающее на базе искусственного интеллекта, для проверки сертификатов о вакцинации нового образца в общественных местах. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании.

Устройство размещается у входа в помещение, кроме проверки и верификации сертификатов по QR-коду, производит обезличенное распознавание посетителей, проверку наличия масок, а также транслирует таргетированный контент и информирует о мерах безопасности.

Чтобы решение для считывания сертификатов по QR-коду было доступно для пользователей устройств Addreality, разработчики провели интеграцию с тем же API, что и приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Новое устройство состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микро-компьютера Addreality Box.

Также его оснастили функцией считывания сертификатов нового образца по QR-коду, добавили опциональную возможность установки алгоритмов верификации паспорта и других документов. Данные владельца сертификата сравниваются с данными предъявленного паспорта — на экране выводится результат проверки, сопровождающийся звуковым уведомлением.

По словам представителей компании, новые устройства уже появились в заведениях Москвы, Перми и Санкт-Петербурга (в торговом доме «Материк» и в бизнес центре «Атлантик Сити»). Помимо ресторанов, устройства с функционалом проверки сертификатов по QR-коду появятся в аэропортах, театрах, торговых центрах, и на производственных предприятиях.

25 октября Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19.

12 ноября стали известны сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт». Формирование сертификата о вакцинации «Спутником Лайт» на портале «Госуслуги» происходит через три недели после прививки.

Сертификат с 8 ноября будет доступен в бумажном и электронном виде.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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