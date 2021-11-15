Прямой эфир
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Политика
В Коми сохранится система северных надбавок при изменении нормативной базы
Наука
В России создали автоматическую систему проверки QR-кодов на подлинность
Экономика
Путин поручил сократить инвестиционно-строительный цикл на треть
Общество
В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве
Мир
ЕС достиг политического соглашения по новым санкциям против Белоруссии
Экономика
Путин поручил рассмотреть использование ж/д инфраструктуры для городских перевозок
Туризм
Горнолыжный сезон стартовал на курорте Шерегеш в Кузбассе
Экономика
В США предрекли мировой кризис из-за замедления экономики КНР
Мир
Латвия, Литва и Эстония поддержали действия Польши из-за миграционного кризиса
Сюжет:

В России создали автоматическую систему проверки QR-кодов на подлинность

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская компания Addreality, создатель платформы для централизованного управления рекламными экранами, представила первое устройство, работающее на базе искусственного интеллекта, для проверки сертификатов о вакцинации нового образца в общественных местах. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании.

Делают по коду: где новые ограничения из-за COVID-19 появятся уже в ноябре
Почему регионы не стали дожидаться появления единых для всей страны правил посещения общественных мест

Устройство размещается у входа в помещение, кроме проверки и верификации сертификатов по QR-коду, производит обезличенное распознавание посетителей, проверку наличия масок, а также транслирует таргетированный контент и информирует о мерах безопасности.

Чтобы решение для считывания сертификатов по QR-коду было доступно для пользователей устройств Addreality, разработчики провели интеграцию с тем же API, что и приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Новое устройство состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микро-компьютера Addreality Box.

Также его оснастили функцией считывания сертификатов нового образца по QR-коду, добавили опциональную возможность установки алгоритмов верификации паспорта и других документов. Данные владельца сертификата сравниваются с данными предъявленного паспорта — на экране выводится результат проверки, сопровождающийся звуковым уведомлением.

По словам представителей компании, новые устройства уже появились в заведениях Москвы, Перми и Санкт-Петербурга (в торговом доме «Материк» и в бизнес центре «Атлантик Сити»). Помимо ресторанов, устройства с функционалом проверки сертификатов по QR-коду появятся в аэропортах, театрах, торговых центрах, и на производственных предприятиях.

25 октября Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19.

12 ноября стали известны сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт». Формирование сертификата о вакцинации «Спутником Лайт» на портале «Госуслуги» происходит через три недели после прививки.

Сертификат с 8 ноября будет доступен в бумажном и электронном виде.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021