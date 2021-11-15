Глава похоронной службы рассказал о нагрузке на отрасль из-за волн COVID-19

Нагрузка на похоронную сферу повышается по мере нарастания волн смертности от COVID-19, при этом максимальные показатели зафиксированы в июне и июле 2021 года. Об этом рассказал глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК.

Он уточнил, что количество захоронений в Москве выросло на 25–30%, вместе с тем рост носит скачкообразный характер.

«На этапе неизвестности, на пике первой волны в 2020 году мы могли осуществлять погребения вплоть до 600 тел ежедневно... Это по сравнению с 300 во внекризисный период», — рассказал Екимов.

При этом в настоящий момент эти показатели близки к «демографически адекватным» и соответствуют периодам между волнами. Также специалист уточнил, что во время пандемии в Москве очереди на захоронения и кремации не наблюдались.

В допандемийный период, с января по сентябрь 2019 года, «Ритуал» произвел 77,7 тыс. погребений. В аналогичном периоде 2020 года показатель составил 87,2 тыс., в 2021 году — 85,5 тыс.

13 ноября в России зарегистрировали максимум по количеству связанных с коронавирусом летальных исходов за сутки — 1241. Предыдущий максимум фиксировали 4 ноября — тогда в России за сутки умерли 1195 заразившихся.

В тот же день врач и телеведущий Александр Мясников указал на нелогичность страха перед вакцинацией и рекомендовал гражданам не доверять словам некомпетентных людей.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались. Голикова предположила, что в каждой семье есть потери от коронавирусной инфекции.

19 октября старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с «Известиями» указал на то, что альтернативы вакцинации в борьбе с пандемией просто нет.

14 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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