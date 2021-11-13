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Доктор Мясников призвал непривитых от коронавируса «включить мозг»

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Врач и телеведущий Александр Мясников 13 ноября дал советы тем, кто еще не привился от коронавируса.

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Он считает нелогичным страх перед процедурой и рекомендовал гражданам не доверять словам некомпетентных людей.

«Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично! Вы вот используете ремень безопасности, когда едете в машине, вы же не боитесь пристегиваться. У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков», — сказал Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».

30 октября Мясников сообщил, что медицинская помощь при коронавирусной инфекции необходима, только когда есть одышка и кашель.

«Надо ехать (в больницу — Ред.), когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки», — уточнил Мясников в эфире программы Соловьев LIVE.

Он также добавил, что при наличии легкой формы COVID-19 во время посещения медучрежений, которые представляют собой «рассадник заразы», есть риск получить суперинфекцию, лечение которой будет осложнено.

В стране с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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