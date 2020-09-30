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Мясников назвал требующие обращения к врачу симптомы COVID-19

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Медицинская помощь при коронавирусной инфекции необходима, только когда есть одышка и кашель. Об этом в среду, 30 сентября, рассказал спикер Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Александр Мясников.

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Он привел в пример своего знакомого, который поехал в больницу с температурой 37,5. По словам врача, этого делать не стоит, потому что поводом для посещения специалистов являются одышка и кашель, которые проявляются сразу, а не через неделю после заболевания.

«Надо ехать, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки», — уточнил Мясников в эфире программы Соловьев LIVE.

Он также добавил, что при наличии легкой формы COVID-19 во время посещения медучрежений, которые представляют собой «рассадник заразы», есть риск получить суперинфекцию, лечение которой будет осложнено.

26 сентября было опубликовано исследование ученых Мeдицинской шкoлы Бoстонского унивeрситета, согласно которому числo тяжeлых случаeв и смeртей у бoльных COVID-19 с нoрмальным урoвнем витаминa D в oрганизме значительнo нижe, чем у тех, у когo наблюдаeтся егo дeфицит.

Всего в России с начала пандемии зафиксировано 1 176 286 случаев COVID-19, выздоровели 958 257 человек, скончались 20 722.

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