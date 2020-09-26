Ученые открыли способность витамина D снижать риск тяжелой формы COVID-19

Число тяжелых случаев и смертей у больных COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в организме значительно ниже, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Бостонского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Специалисты взяли образцы крови у 235 пациентов в момент их поступления в больницу и измерили содержание 25-гидроксивитамина D в сыворотке — маркера уровня витамина D.

Затем этих пациентов наблюдали, фиксируя клиническую тяжесть инфекции и исход заболевание, а также тяжелые симптомы — потерю сознание, затрудненное дыхание и гипоксию. После этого исследователи сравнили все эти параметры у пациентов с дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем.

Выяснилось, что у больных COVID-19, у которых достаточно витамина D, риск неблагоприятных клинических исходов — развития тяжелых осложнений или смерти — значительно ниже.

В частности, ученые посчитали, что у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от инфекции на 51,5 процента ниже, чем у пациентов с его дефицитом. Кроме того, у них более низкий уровень воспалительного маркера — С-реактивного белка и более высокий — лимфоцитов.

В конце августа «Известия» писали, что индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме коронавируса, отвечающий за копирование патогена.