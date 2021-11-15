Губернатор Мурманской области Чибис ушел на самоизоляцию

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию из-за выявленного у родственника коронавируса. Об этом глава региона сообщил в понедельник, 15 ноября, в своем официальном Telegram-канале.

«В кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, ушел на самоизоляцию», — сообщил Чибис.

Губернатор добавил, что продолжает работу в дистанционном формате.

Ранее в этот день первый зампред Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что вакцинацию от COVID-19 могут внести в календарь прививок до конца года. По его словам, если соответствующий законопроект будет принят, то для некоторых категорий профессий вакцинация от коронавируса станет обязательной.

12 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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