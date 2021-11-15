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Мурашко оценил долю противников вакцинации от COVID-19 среди медиков

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Категория медработников, которые не рекомендуют гражданам делать прививки от коронавиуса, немногочисленна. Об этом в интервью ТАСС заявил 15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Да, мы знаем о такой категории врачей, но, слава богу, она немногочисленна. В конце концов, медики — такие же люди, как и все. Среди них могут быть и заблуждающиеся, и недостаточно профессиональные», — сказал он.

Справки и обязанности: вакцинацию от COVID внесут в календарь прививок
Когда документ будет готов к рассмотрению в окончательном чтении

Помимо этого министр отметил, что также есть те, которые просто не думают о последствиях, добавил Мурашко.

«Совершенно безрассудный подход к своему и чужому здоровью. Да, любой препарат, в том числе вакцина, имеет профиль риска. Но квалифицированный врач обладает знаниями, силами, иными инструментами, чтобы предугадать возможные последствия, профилактировать их, а в случае необходимости — помочь. Это разумно», — сказал Мурашко.

Также он подчеркнул, что нельзя забывать о том, что сам COVID-19 представляет собой намного более серьезную угрозу, чем вакцинация.

Ранее, 15 ноября, первый зампред Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что вакцинацию от COVID-19 могут внести в календарь прививок до конца года.

По его словам, если законопроект будет принят, то для некоторых категорий профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной. Речь идет в том числе о медработниках, учителях и занятых в торговле. Однако для остальных групп населения вакцинация останется добровольной, отметил парламентарий.

Также он отметил, что уже около 40 регионов ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, поэтому фактически нормы законопроекта уже действуют в России.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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