Гинцбург опроверг негативные последствия многократной ревакцинации

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что многократная ревакцинация от коронавируса не имеет негативных побочных эффектов.

«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител. Всё нормально, всё хорошо», — цитирует Гинцбурга ТАСС 15 ноября.

По словам главы НИЦ имени Гамалеи, ревакцинация абсолютно безопасна для здоровья пациента.

Днем ранее Гинцбург сообщил, что ревакцинироваться российским препаратом «Спутник Лайт» следует раз в полгода, особенно в условиях распространения штамма «Дельта».

Директор Центра Гамалеи напомнил, что срок в шесть месяцев обозначен в методических рекомендациях Минздрава по вакцинации, и он с ним солидарен.

Ранее, 12 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

Также она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны, и добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в России имеется в достаточном количестве. Также Мурашко заявил, что повторную вакцинацию от коронавируса прошли уже 4,5 млн россиян. От коронавируса привито уже 53% взрослого населения страны, добавил он.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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