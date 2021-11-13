Беглов сообщил о снижении в Петербурге эпидемической напряженности

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге улучшилась после нерабочих дней, о чем свидетельствует снижение числа госпитализированных с коронавирусом пациентов. Об этом 13 ноября заявил губернатор города Александр Беглов.

«Нерабочая неделя дала свои плоды. Сейчас каждый день из стационаров выписывается больше пациентов, чем госпитализируется. Уменьшилось число впервые выявленных положительных ПЦР-тестов, а это самый верный признак снижения эпиднапряженности, снизилось и количество госпитализаций»,— сказал он во время прямого эфира в сети «ВКонтакте».

Ранее в субботу первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил, что в Санкт-Петербурге к Новому году не придется вводить новые ограничения, если жители сделают прививки от COVID-19 к 1 декабря и будут работать QR-коды. Он подчеркнул, что, если достаточное количество граждан до 1 декабря привьются, успеет выработаться коллективный иммунитет.

12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в столице. По его словам, за последние пять дней в Москве освободились около тысячи коек, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что ситуация с развитием пандемии коронавируса в России остается достаточно сложной. По ее словам, после нерабочей недели есть результаты, и темпы распространения коронавируса снизились, однако в 61 регионе России еще наблюдается рост заболеваемости. Вице-премьер также вновь призвала граждан привиться от COVID-19.

11 ноября главный государственный врач по городу Санкт-Петербургу постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет. Также до 15 декабря должны получить две дозы вакцины не менее 80% сотрудников образования, торговли, общепита, индустрии гостеприимства и транспорта.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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