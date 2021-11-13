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Беглов сообщил о снижении в Петербурге эпидемической напряженности

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Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге улучшилась после нерабочих дней, о чем свидетельствует снижение числа госпитализированных с коронавирусом пациентов. Об этом 13 ноября заявил губернатор города Александр Беглов.

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«Нерабочая неделя дала свои плоды. Сейчас каждый день из стационаров выписывается больше пациентов, чем госпитализируется. Уменьшилось число впервые выявленных положительных ПЦР-тестов, а это самый верный признак снижения эпиднапряженности, снизилось и количество госпитализаций»,— сказал он во время прямого эфира в сети «ВКонтакте».

Ранее в субботу первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил, что в Санкт-Петербурге к Новому году не придется вводить новые ограничения, если жители сделают прививки от COVID-19 к 1 декабря и будут работать QR-коды. Он подчеркнул, что, если достаточное количество граждан до 1 декабря привьются, успеет выработаться коллективный иммунитет.

12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в столице. По его словам, за последние пять дней в Москве освободились около тысячи коек, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что ситуация с развитием пандемии коронавируса в России остается достаточно сложной. По ее словам, после нерабочей недели есть результаты, и темпы распространения коронавируса снизились, однако в 61 регионе России еще наблюдается рост заболеваемости. Вице-премьер также вновь призвала граждан привиться от COVID-19.

11 ноября главный государственный врач по городу Санкт-Петербургу постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет. Также до 15 декабря должны получить две дозы вакцины не менее 80% сотрудников образования, торговли, общепита, индустрии гостеприимства и транспорта.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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