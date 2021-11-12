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Роспотребнадзор поручил властям Петербурга вакцинировать пенсионеров
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Роспотребнадзор поручил властям Петербурга вакцинировать пенсионеров

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Главный государственный врач по городу Санкт-Петербургу постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет. Документ был подписан в четверг, 11 ноября, и опубликован на сайте городского управления Роспотребнадзора.

«Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга (...) принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, старше 60-ти лет», — говорится в материале.

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В то же время в четверг заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович заявила, что вакцинация для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями остается в Санкт-Петербурге добровольной. По ее словам, меры за отказ от прививки не предусмотрены. Каждый решает, как ему защитить от инфекции себя и родственников.

Накануне сообщалось, что неработающим жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, ограничат доступ к заведениям общественного питания и ряду услуг.

11 ноября Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет. Так, первый компонент обязаны ввести до 13 декабря 2021 года, второй — до 13 января 2022 года. Помимо этого, вводится обязательная вакцинация работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Также необходимо вакцинировать 80% лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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