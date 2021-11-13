В Петербурге оценили возможность ввода допограничений по COVID-19 в декабре

В Санкт-Петербурге к Новому году не придется вводить новые ограничения, если жители сделают прививки от COVID-19 к 1 декабря и будут работать QR-коды. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«В настоящее время в Петербурге ситуация остается сложной, но контролируемой. Мы рассчитываем, что период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволил достаточно эффективно разорвать большинство эпидцепочек и сократить передачу инфекции», — сказал он в ходе прямого эфира с губернатором Петербурга Александром Бегловым, где власти отвечали на вопросы пользователей о ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что власти рассчитывают, что к Новому году в городе не придется вводить никаких дополнительных ограничений.

«Если достаточное количество граждан в ближайшее время до 1 декабря привьются, получат первый или второй компонент вакцины, то когда заработает жесткая система QR-кодов, уже успеет выработаться коллективный иммунитет, территория, куда будет осуществляться доступ только по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, и к Новому году нам не придется вводить никаких дополнительных ограничений. Мы на это очень рассчитываем», — заключил он.

11 ноября главный государственный врач по городу Санкт-Петербургу постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет.

25 октября начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия сообщила, что ограничения по COVID-19 будут действовать в Петербурге до того момента, пока не будет достигнут коллективный иммунитет у 80% граждан, входящих в группы населения, которым необходимо сделать прививку.

Она добавила, что в дальнейшем прививочная кампания против COVID-19 будет проводиться ежегодно, как это делается при гриппе.

В Петербурге до 15 декабря получить две дозы вакцины должны не менее 80% сотрудников образования, торговли, общепита, индустрии гостеприимства и транспорта. Данная мера также касается персонал бассейнов, фитнес-центров, сферы развлекательных мероприятий, бытовых услуг, ЖКХ, а также почтовых отделений и банков.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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