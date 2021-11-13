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Путин упрекнул Запад в отсутствии реакции на использование Киевом БПЛА в Донбассе

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Запад никак не реагирует на использование Украиной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донбассе. Об этом 13 ноября заявил президент России Владимир Путин.

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«Теперь действующий президент (Украины Владимир Зеленский. — Ред.) бодро рапортует о том, что они применяют «Байрактары», то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует, а в США вообще поддержали практически», — сказал он ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, интервью приводит пресс-служба Кремля.

По словам Путин, официальные лица на Украине прямо говорят, что они применяли БПЛА и продолжат применять.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что киевские власти неоднократно демонстрировали желание использовать вооруженные силы для решения конфликта на юго-востоке страны. Он также напомнил, что Россия не является стороной конфликта.

По словам президента, Запад своими учениями в Черноморском регионе и событиями на Украине не дает России расслабиться.

Ранее, 12 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна закупит у Турции новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. По его словам, Украина намерена применять дроны, поскольку должна защищать независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Он отметил, что как только вооружения оказываются в руках военных, они потенциально начинают применяться в этом районе.

26 октября генштаб вооруженных сил Украины подтвердил применение дрона турецкого производства Bayraktar в Донбассе. При этом 9 ноября в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергли высказывание Киева о применении Bayraktar для удара по позициям ополченцев в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА. На Bayraktar есть системы лазерного наведения, они способны нести до четырех ракет. Беспилотники могут поразить цель на расстоянии до 8 км.

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