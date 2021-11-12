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В Германии выразили сожаление из-за заявления Лукашенко по газу

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Правительство Германии с сожалением приняло к сведению угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа. Об этом сообщила в пятницу, 12 ноября, представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград.

Накануне стало известно, что в Брюсселе обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. В ответ на это Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа.

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«Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление. Безопасность снабжения Германии по-прежнему обеспечена», — сказала она в беседе с ТАСС.

Вместе с тем, по информации Унград, действующие соглашения о поставках газа, в том числе с Россией, продолжают выполняться.

Ранее, 11 ноября, прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию снизилась более чем на треть — примерно до 700 тыс. куб. м. в час. При этом, по данным на пятницу, поставки газа снижаются примерно на 40%.

10 ноября министр энергетики России Николай Шульгинов обратил внимание на то, что экспорт газа в Европу с начала 2021 года вырос на 15% по сравнению с уровнем прошлого года. По его словам, завершение строительства «Северного потока – 2» является крайне важным.

Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию была вновь остановлена 6 ноября. Транзит завершился в 9:00 мск. Через час начались реверсные поставки, они составили порядка 140 тыс. куб. м в час, тогда как 8 ноября прокачка газа снова была возобновлена и выросла более чем в два раза.

В прошлый раз прокачка газа завершилась 30 октября. Отмечалось, что в небольших объемах начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, то есть с запада на восток. Спустя пять дней транзит возобновился.

Транснациональный газопровод Ямал — Европа, проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. При этом польские потребители получают голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из Германии.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

11 ноября Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Подписавшиеся под общим заявлением страны заявили о готовности обсуждать меры в отношении помогающих Минску отправлять мигрантов в ЕС.

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