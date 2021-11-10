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Экспорт газа из РФ в Европу вырос с начала года на 15%

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Экспорт газа в Европу с начала 2021 года вырос на 15% по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе правительственного часа в Совете федерации в среду, 10 ноября.

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По словам Шульгинова, завершение строительства «Северного потока – 2», а также развитие смежных систем, примыкающих к газопроводу «Турецкий поток» на территории Европы и наращивание поставок по «Силе Сибири» является крайне важным.

Ранее в этот же день на открытии торгов цена на европейский газ опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м на ожидании роста поставок топлива из России.

Накануне «Газпром» сообщил, что начал закачку газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе на ноябрь. За день до этого компания увеличила объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки.

Утром 9 ноября прокачка по газопроводу «ЯмалЕвропа» в сторону Германии выросла более чем в два раза, до 850 тыс. куб. м в час по сравнению с 360 тыс. куб. м вечером 8 ноября.

На фоне новостей о росте поставок снижались фьючерсы на газ в Европе. Цена упала утром 9 ноября до $910 за 1 тыс. куб. м.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать в начале ноября плановую работу по повышению объема газа в ПГХ в Европе — в Австрии и Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения российских хранилищ.

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