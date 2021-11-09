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Прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа» в ФРГ выросла в два раза

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Прокачка по газопроводу «Ямал-Европа» в сторону Германии выросла более чем в 2 раза - до 850 тыс. кубометров в час. Об этом свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

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Прокачка газа к утру 9 ноября превысила 850 тыс. кубометров в час по сравнению с 360 тыс. куб. м вечером накануне, отметили в компании.

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа» в Германию была вновь остановлена 6 ноября. Транзит завершился в 9:00 мск. Через час начались реверсные поставки, они составили порядка 140 тыс. куб. м в час.

Комментируя эти сведения, в российской компании «Газпром» заявили, что заявки европейских потребителей по поставкам газа полностью выполняются. Как уточнили в компании, колебания спроса на российский газ зависят от их потребностей.

В прошлый раз прокачка газа завершилась 30 октября. По информации Gascade, в небольших объемах начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, то есть с запада на восток. Спустя пять дней транзит возобновился.

Транснациональный газопровод «Ямал–Европа», проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. При этом польские потребители получают голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из Германии.

Президент России Владимир Путин 27 октября на фоне энергетического кризиса в Европе дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру 7 или 8 ноября начать плановую работу по повышению объема газа в подземных хранилищах в Европе — в Австрии и в Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения ПХГ в России. 8 ноября стало известно, что «Газпром» увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки.

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