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Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ снизилась на треть

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Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию утром в четверг, 11 ноября, снизилась более чем на треть — примерно до 700 тыс. куб. м. в час, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Прокачка с 8:00 до 9:00 мск составила 695 тыс. куб. м., что на треть меньше, чем в последние часы газовых суток (окончание в 08:00).

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Накануне прокачка газа по Ямал —– Европа в Германию выросла на четверть — до 1,1 млн куб. м. в. Тогда же министр энергетики России Николай Шульгинов обратил внимание на то, что экспорт газа в Европу с начала 2021 года вырос на 15% по сравнению с уровнем прошлого года.

Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию была вновь остановлена 6 ноября. Транзит завершился в 9:00 мск. Через час начались реверсные поставки, они составили порядка 140 тыс. куб. м в час, тогда как 8 ноября прокачка газа снова была возобновлена и выросла более чем в два раза.

В прошлый раз прокачка газа завершилась 30 октября. По информации Gascade, в небольших объемах начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, то есть с запада на восток. Спустя пять дней транзит возобновился.

Транснациональный газопровод Ямал — Европа, проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. При этом польские потребители получают голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из Германии.

9 ноября «Газпром» сообщил, что начал закачку газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе на ноябрь. За день до этого компания увеличила объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54% — до 88 млн куб. м в сутки.

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