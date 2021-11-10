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Прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа» в ФРГ выросла на четверть

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Прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» в Германию утром в среду, 10 ноября, выросла на четверть — до 1,1 млн куб. м. в час, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Прокачка с 8:00 до 9:00 мск составила 1,1 млн куб. м. в час, что на четверть больше, чем во вторник вечером. Тогда прокачка колебалась в районе 870-880 тыс. куб. м.

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Прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа» в Германию была вновь остановлена 6 ноября. Транзит завершился в 9:00 мск. Через час начались реверсные поставки, они составили порядка 140 тыс. куб. м в час. Тогда как 8 ноября прокачка газа снова была возобновлена и выросла более чем в два раза.

В прошлый раз прокачка газа завершилась 30 октября. По информации Gascade, в небольших объемах начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, то есть с запада на восток. Спустя пять дней транзит возобновился.

Транснациональный газопровод «Ямал–Европа», проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. При этом польские потребители получают голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из Германии.

Президент России Владимир Путин 27 октября на фоне энергетического кризиса в Европе дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать плановую работу по повышению объема газа в подземных хранилищах в Европе — в Австрии и в Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения ПХГ в России. 9 ноября «Газпром» начала закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе.

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