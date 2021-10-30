Прекратилась прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа»

С началом газовых суток физический поток по газопроводу «Ямал–Европа» на входе в газотранспортную систему ФРГ по направлению с востока на запад упал до нуля. Об этом свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade на 30 октября.

Как уточняется, прокачка газа резко снизилась в промежутке с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 прекратилась вообще.

Более того, согласно информации оператора, в небольших объемах начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, то есть с запада на восток.

Транснациональный газопровод «Ямал–Европа», проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. При этом польские потребители получают голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из Германии. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод способен переходить в физически реверсный режим.

25 октября «Газпром» заявил, что поставляет газ в Европу в соответствии с заявками потребителей и согласно действующим контрактам. В тот день прокачка газа по газопроводу «Ямал–Европа» упала до 333 тыс. куб. м в час с около 0,5 млн куб. м в час 22 октября.

21 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Европе добыча газа упала в I полугодии 2021 года на 22,5 млрд куб. м, в европейские хранилища не докачали 18,5 млрд куб. м топлива. Глава государства добавил, что дефицит газа в Европе — это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Он отметил, что Россия, в том числе «Газпром», увеличили поставки на европейские рынки, это 11 млрд куб. м газа, в отличие от США, которые недопоставили топливо.

В тот же день Путин заявил, что ситуация на энергорынках Европы является проявлением неработающего капитализма. Он напомнил, что цена газа в Европе уже превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м при рыночном регулировании.

До этого, 19 октября, постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов указал, что Россия не имеет отношения к энергетическому кризису в ЕС. Он также подчеркнул, что Россия не против поставлять Европе больше газа, однако заявок не получала.

15 октября заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что Россия не занимается манипулированием цен на рынке и полностью выполняет контракты по поставкам газа в Евросоюз.

Рост цен на рынке Европы начался в конце августа и продолжался до начала октября. Стоимость голубого топлива 6 октября превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, позже произошло снижение до $600.