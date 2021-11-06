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Прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа» вновь прекратилась

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Прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа» в Германию после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс. Об этом свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

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Транзит завершился в 9:00 мск. Через час начались реверсные поставки, они составили порядка 140 тыс. куб. м в час.

В прошлый раз прокачка газа завершилась 30 октября. По информации Gascade, в небольших объемах начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, то есть с запада на восток. Спустя пять дней транзит возобновился.

Комментируя эти сведения, в российской компании «Газпром» заявили, что заявки европейских потребителей по поставкам газа полностью выполняются. Как уточнили в компании, колебания спроса на российский газ зависят от их потребностей.

Транснациональный газопровод «Ямал–Европа», проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. При этом польские потребители получают голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из Германии.

2 ноября «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на I–III кварталы 2022 года. Директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин в беседе с «Известиями» объяснил данное решение «Газпрома». Во-первых, компания перешла на покупку мощностей на месяц вперед и больше не бронирует на квартал. Второй причиной стало то, что «Газпром» ожидает ввода СП-2, чтобы понять, какие объемы будут необходимы в дальнейшем.

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