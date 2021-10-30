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«Газпром» прокомментировал данные об остановке прокачки по газопроводу «Ямал – Европа»

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Заявки европейских потребителей по поставкам газа полностью выполняются, заявили 30 октября в российской энергетической компании «Газпром», комментируя данные немецкой компании Gascade о прекращении прокачки газа по трубопроводу «Ямал–Европа».

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Как уточнили в компании, колебания спроса на российский газ зависят от их потребностей.

Утром в субботу стало известно, что с началом газовых суток физический поток по газопроводу «Ямал–Европа» на входе в газотранспортную систему ФРГ с востока на запад упал до нуля. По информации оператора, в небольших объемах начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, то есть с запада на восток.

Транснациональный газопровод «Ямал–Европа», проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. При этом польские потребители получают голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из Германии.

25 октября «Газпром» заявил, что поставляет газ в Европу в соответствии с заявками потребителей и согласно действующим контрактам. В тот день прокачка газа по газопроводу «Ямал–Европа» упала до 333 тыс. куб. м в час с около 0,5 млн куб. м в час 22 октября.

21 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Европе добыча газа упала в I полугодии 2021 года на 22,5 млрд куб. м, в европейские хранилища не докачали 18,5 млрд куб. м топлива. Глава государства добавил, что дефицит газа в Европе — это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Он отметил, что Россия, в том числе «Газпром», увеличили поставки на европейские рынки, это 11 млрд куб. м газа, в отличие от США, недопоставивших топливо.

В тот же день Путин заявил, что ситуация на энергорынках Европы является проявлением неработающего капитализма. Он напомнил, что цена газа в Европе уже превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м при рыночном регулировании.

15 октября заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что Россия не занимается манипулированием цен на рынке.

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