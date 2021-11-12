Диетолог назвал безопасные аналоги поваренной соли

Поскольку потребление слишком соленых блюд может привести к инфарктам и инсультам, нужно стараться следить за количеством поваренной соли в продуктах питания либо заменять ее аналогами. Об этом 12 ноября сообщил врач-диетолог Олег Ирышкин.

По его словам, вероятность инфарктов и инсультов увеличивается как раз из-за повышенного давления, которое, в свою очередь, может возникнуть на фоне нарушенного солевого баланса в организме, добавил Ирышкин.

«Соль мы можем ограничивать или заменять. В качестве замены подойдут любые травы или специи. Еще можно покупать соль с меньшим содержанием натрия», — рассказал диетолог в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что натрий способен повышать давление, поэтому лучше всего покупать в магазинах соли калия и магния.

Ирышкин рассказал, что в ограничении потребления соли может помочь подсчет ее количества, ведь за сутки необходимо употреблять не более пяти граммов соли во всех вместе взятых продуктах.

«При наличии повышенного артериального давления можно есть до пяти граммов соли в сутки. Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трех граммов в сутки», – сказал врач-диетолог.

Посмотреть количество содержащейся в продуктах соли можно на их упаковках, если такой информации нет, следует считать приблизительно, заключил Ирышкин.

О вреде соленых продуктов рассказывала 1 ноября руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, кандидат медицинских наук Наталья Карамнова. По ее словам, избыточное потребление соли способно сокращать продолжительность жизни. Она отметила, что много соли содержится колбасах, консервах и консервированных овощах.

28 октября врач-педиатр Андрей Продеус заявил об опасности икры и колбасы для детей, в том числе и потому что в этих продуктах содержится много соли. Он отметил, при этом, что действие вредных веществ в этих продуктах «может быть отложено во времени».