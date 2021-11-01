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Кардиолог предупредила о вреде соленых продуктов

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Продукты с высоким содержанием соли еще менее полезны для здоровья, чем избыток сладкого. Об этом 1 ноября рассказала эксперт, руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, кандидат медицинских наук Наталья Карамнова.

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По словам экспертов, факторами риска могут быть болезни, неправильное питание и вредные привычки

В качестве обоснования слов она привела исследование, опубликованное в международном медицинском журнале Lancet.

«Первой причиной, связанной с факторами питания и сокращающей продолжительность жизни, является избыточное потребление соли. Соль влияет на повышение артериального давления, и это создает риск инфаркта и инсульта», — цитирует врача сайт kp.ru.

При этом в большинство готовых сладостей производитель для баланса вкуса добавляет соль. Это сочетание наиболее вредно. В итоге сахар выступает проводником соли, наиболее сильно от этого страдают сосуды и печень.

Много соли есть в колбасах, консервах и консервированных овощах. При этом не стоит отказываться от консервов. Достаточно того, чтобы продукты были качественными, а жидкость из них необходимо сливать.

Овощные салаты солить необязательно, можно спрыснуть их лимонным соком, рекомендовала Карамнова. Также можно добавить в них паприку.

В августе врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что в «осенний рацион» необходимо включать 400–500 г фруктов и овощей ежедневно. По ее словам, они являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний осенью.

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