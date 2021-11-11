Замглавы Каменска-Уральского предложил непривитым от COVID-19 уехать из РФ

Замглавы администрации Каменска-Уральского (Свердловская область) Денис Нестеров в четверг, 11 ноября, предложил непривитым от СOVID-19 россиянам переехать в другую страну.

«Почему вакцинированные должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? Почему рядом со мной те люди, кто не хочет выполнять правила? Не хотите выполнять правила, значит, переезжайте там не знаю... откуда они пишут-то обычно? Из Канады, из Белоруссии», — заявил политик.

Позднее мэр городского округа Алексей Герасимов объяснил слова чиновника.

«Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции. В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим», — рассказал Герасимов Ura.ru.

Ранее в этот день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса не будет носить принудительный характер даже в случае включения ее в национальный календарь прививок. По его словам, обязательность в случае с вакцинацией подразумевает бесплатность и общедоступность, и это является обещанием «российского государства перед населением».

За день до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не принималось.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил отсутствие нарушений конституционных прав россиян в случае введения обязательной вакцинации от коронавируса.

О том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной, Гинцбург говорил 10 ноября. Свое мнение он обосновал тем, что пандемия закончится, когда 70–75% населения Земли будут вакцинированы. При этом директор Центра имени Гамалеи акцентировал внимание на необходимости приучать детей к обязательной вакцинации.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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