Гинцбург объяснил идею об обязательной вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса не будет носить принудительный характер даже в случае включения ее в национальный календарь прививок. Об этом заявил 11 ноября «Интерфаксу» директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть закон о вакцинации, в рамках которого она проводится. Там все прописывается. Насколько я знаю, наше законодательство в этом отношении совсем мягкое, никто никого в тюрьму не посадит и даже не оштрафует. Ни о какой принудительности речи быть не может», — отметил Гинцбург.

По его словам, обязательность в случае с вакцинацией подразумевает бесплатность и общедоступность и это является обещанием «российского государства перед населением».

О том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной, Гинцбург говорил 10 ноября в интервью «Российской газете». Свое мнение он обосновал тем, что пандемия кончится, когда 70–75% населения Земли будут вакцинированы. При этом директор Центра имени Гамалеи сакцентировал внимание на необходимости приучать детей к обязательной вакцинации.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.