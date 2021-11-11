Прямой эфир
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет
Армия
В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
Культура
«Игра в кальмара» превзошла «Игру престолов» по просмотрам на YouTube
Мир
ООН заявила об обеспокоенности невыдачей виз США российским дипломатам
Мир
Новый глава МИД Японии продолжит переговоры с РФ по мирному договору
Авто
В проекте нового КоАП появился штраф за неоднократный отказ остановить авто
Общество
Синоптик предупредил о похолодании и непогоде на юге России
Наука
Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС
Сюжет:

Гинцбург объяснил идею об обязательной вакцинации от COVID-19

Гинцбург заявил, что обязательная вакцинация от коронавируса не предполагает принуждения
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцинация от коронавируса не будет носить принудительный характер даже в случае включения ее в национальный календарь прививок. Об этом заявил 11 ноября «Интерфаксу» директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Привить железной рукой: может ли вакцинация стать обязательной
Петербург, Ставропольский, Алтайский края и другие регионы РФ предписали предупредить COVID-19 у пожилых людей

«Есть закон о вакцинации, в рамках которого она проводится. Там все прописывается. Насколько я знаю, наше законодательство в этом отношении совсем мягкое, никто никого в тюрьму не посадит и даже не оштрафует. Ни о какой принудительности речи быть не может», — отметил Гинцбург.

По его словам, обязательность в случае с вакцинацией подразумевает бесплатность и общедоступность и это является обещанием «российского государства перед населением».

О том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной, Гинцбург говорил 10 ноября в интервью «Российской газете». Свое мнение он обосновал тем, что пандемия кончится, когда 70–75% населения Земли будут вакцинированы. При этом директор Центра имени Гамалеи сакцентировал внимание на необходимости приучать детей к обязательной вакцинации.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021