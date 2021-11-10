Карпин заявил о поставленной точке в вопросе с вызовом Дзюбы в сборную РФ

Тренер сборной России Валерий Карпин в среду, 10 ноября, заявил, что поставил точку с вызовом форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Если бы я вам сказал об этом месяц назад, вы бы поставили точку? Я поставил точку, а вы как хотите», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Сборная России по футболу занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В активе команды 19 очков.

Следующий матч футболисты РФ сыграют со сборной Кипра. Встреча состоится 11 ноября, она пройдет в Санкт-Петербурге.

25 октября главный тренер команды заявил, что отсутствие нападающего «Зенита» в списке расширенного состава российской сборной является решением тренерского штаба.

По его словам, ни тренерский штаб, ни он сам не общались с Дзюбой. Таким образом, на матчи квалификационного раунда чемпионата мира – 2022 в ноябре в состав команды войдет 41 футболист, Дзюба в список не вошел.

1 ноября Карпин отметил, что вариант довызова Дзюбы на ноябрьские матчи не рассматривается. Позже тренер отметил, что у него больше нет надежды на Дзюбу. Он подчеркнул, что не было ни одного тренера в штабе, который высказался бы за его вызов на матчи.

В августе Карпин назвал состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира – 2022. На игры не был заявлен бывший капитан команды Дзюба. Тренер объяснил это решение не лучшей физической формой спортсмена. После чего Карпин всё же пригласил футболиста сыграть за национальную сборную в матчах в октябре. Однако 21 августа Дзюба отказался от приглашения, аргументировав это тем, что он пока не набрал оптимальную форму. Также футболист подчеркнул, что принятое им решение вовсе не означает приостановку карьеры в национальной команде.