Прямой эфир
Мир
Боррель призвал ЕС расширить контакты для сдерживания потока мигрантов
Мир
Байден примет лидеров Канады и Мексики 18 ноября
Наука
В Якутии создали биопрепарат для борьбы с последствиями COVID-19
Экономика
Стоимость биткоина установила новый рекорд
Интернет
Суд в России утвердил взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей
Экономика
Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений
Мир
Премьер Японии заявил о намерении проводить твердую политику в отношении РФ
Армия
Путин сообщил об исполнении гособоронзаказа на 96,2% в 2020 году
Общество
Наталия Орейро получила российский паспорт
Мир
Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией

Карпин заявил о поставленной точке в вопросе с вызовом Дзюбы в сборную РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренер сборной России Валерий Карпин в среду, 10 ноября, заявил, что поставил точку с вызовом форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Тот, кто забивает последним: каким был путь Дзюбы к рекорду РПЛ
Один из самых ярких и эпатажных футболистов теперь официально — забил больше всех в чемпионатах России

«Если бы я вам сказал об этом месяц назад, вы бы поставили точку? Я поставил точку, а вы как хотите», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Сборная России по футболу занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В активе команды 19 очков.

Следующий матч футболисты РФ сыграют со сборной Кипра. Встреча состоится 11 ноября, она пройдет в Санкт-Петербурге.

25 октября главный тренер команды заявил, что отсутствие нападающего «Зенита» в списке расширенного состава российской сборной является решением тренерского штаба.

По его словам, ни тренерский штаб, ни он сам не общались с Дзюбой. Таким образом, на матчи квалификационного раунда чемпионата мира – 2022 в ноябре в состав команды войдет 41 футболист, Дзюба в список не вошел.

1 ноября Карпин отметил, что вариант довызова Дзюбы на ноябрьские матчи не рассматривается. Позже тренер отметил, что у него больше нет надежды на Дзюбу. Он подчеркнул, что не было ни одного тренера в штабе, который высказался бы за его вызов на матчи.

В августе Карпин назвал состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира – 2022. На игры не был заявлен бывший капитан команды Дзюба. Тренер объяснил это решение не лучшей физической формой спортсмена. После чего Карпин всё же пригласил футболиста сыграть за национальную сборную в матчах в октябре. Однако 21 августа Дзюба отказался от приглашения, аргументировав это тем, что он пока не набрал оптимальную форму. Также футболист подчеркнул, что принятое им решение вовсе не означает приостановку карьеры в национальной команде.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021