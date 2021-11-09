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Карпин назвал причину невызова Дзюбы на матчи отборочного турнира ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину, по которой форварда «Зенита» Артема Дзюбу не взяли на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

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«Мы надеялись тогда, включили [Артема Дзюбу] в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну о'кей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись», — рассказал он «Спорт-Экспресс».

Также Карпин рассказал, что не было ни одного тренера в штабе, который высказался бы за вызов Дзюбы.

Матч Россия–Кипр состоится 11 ноября. Начнется он в 20:00 мск.

1 ноября Карпин отметил, что вариант довызова Дзюбы на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года не рассматривается.

25 октября главный тренер сборной заявил, что отсутствие нападающего «Зенита» в списке расширенного состава российской сборной является решением тренерского штаба. По его словам, ни тренерский штаб, ни он сам не общались с Дзюбой. Таким образом, на матчи квалификационного раунда чемпионата мира – 2022 в ноябре в состав команды войдет 41 футболист, Дзюба в список не вошел.

В конце октября нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

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