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Великобритания введет обязательную вакцинацию медперсонала от коронавируса
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Великобритания введет обязательную вакцинацию медперсонала от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса станет обязательной для всех сотрудников Национальной службы здравоохранения (НСЗ) в Англии с апреля. Об этом министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил во вторник, 9 ноября, выступая в палате общин.

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«Только те, кто сможет показать, что прошел полную вакцинацию от коронавируса, смогут работать», — цитирует главу ведомства Reuters.

По его словам, вакцинация медперсонала обезопасит пациентов больниц и самих сотрудников НСЗ. Джавид отметил, что 90% сотрудников сферы уже получили два компонента вакцины. По данным минздрава Соединенного королевства, около 103 тыс. медицинских работников не сделали прививку, передает НСН.

Он добавил, что с теми из сотрудников, кто еще не вакцинировался от COVID-19, будет проведена личная беседа.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге была введена обязательная вакцинация жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, сообщает телеканал «360».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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