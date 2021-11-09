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В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60

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Обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания ввели в Санкт-Петербурге. Об этом 9 ноября говорится в постановлении главного санитарного врача, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.

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«Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации — Ред.) подпунктом (о проведении прививок — Ред.)… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)»,— сообщается в постановлении.

Ранее во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 62 млн россиян. Кроме того, он отметил, что за время нерабочих дней в стране сохранялись хорошие темпы вакцинации населения. Так, с 28 октября по 7 ноября сделали прививку от инфекции 3,7 млн граждан.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в российские регионы поставлено почти 80 млн доз вакцин от коронавируса. По его словам, меры по борьбе с инфекцией в стране усилены.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением мер против коронавируса. Она также рассказала, что превышение среднероссийских показателей по заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю зафиксировано в 32 регионах России.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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