Попова призвала ужесточить контроль за мерами против COVID-19

Необходимо ужесточить контроль за соблюдением мер против коронавируса, которые уже действуют. Об этом во вторник, 9 ноября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, существующие ограничения в текущей ситуации нужно сохранить.

Превышение среднероссийских показателей по заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю зафиксировано в 32 регионах страны, добавила Попова.

При этом три недели назад такая ситуация была в почти 50 регионах РФ, отметила глава ведомства.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в стране усилены. По его словам, меры по борьбе с COVID-19 включают дезинфекцию в транспорте, такси и общественных местах.

В настоящее время в российских регионах действуют разные ограничения. Власти субъектов наделены полномочиями принимать решение об их введении или отмене в связи с эпидемической ситуацией.

Так, ранее в этот день власти Новосибирской области решили ввести с 12 ноября систему QR-кодов для посещения предприятий общепита, баз отдыха, санаториев. В сфере общепита сняты ограничения по работе в ночное время при соблюдении необходимых условий.

В Мурманской области QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе с 11 ноября распространят на посещение соляриев, саун, салонов красоты, бань, торгово-развлекательных центров.

С 8 ноября россияне начнут получать сертификат о вакцинации или о перенесенном COVID-19 нового образца. Документ будет доступен в электронном виде на портале госуслуг не позднее чем через три дня после прививки.

7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в столице будет действовать ряд антиковидных ограничений. В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 в российской столице стабилизировалась, отметил градоначальник.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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