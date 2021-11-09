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Москвичей предупредили о самой холодной ночи осени

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Ночь на 10 ноября станет самой холодной в Москве за осенний сезон. Об этом 9 ноября предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Красный закат — к холоду! Предстоящая ночь в Москве станет самой холодной в сезоне — ударят морозцы –2…–7», — написал Тишковец в Instagram.

Ранее в этот день москвичей предупредили и об ухудшении погоды. В столице ожидается усиление ветра, мокрый снег и гололедица.

В МЧС также напомнили о мерах безопасности: автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, а пешеходам держаться подальше от высоких столбов, деревьев, электропроводов.

Ранее, 7 ноября, Тишковец спрогнозировал, что метеорологическая зима в Москве наступит 15 ноября.

Понижение температуры в столице специалисты ожидают с 10 ноября. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, вместе с остывшим воздухом в столичный регион придут осадки, в том числе в виде мокрого снега.

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