Синоптик спрогнозировал срок наступления метеорологической зимы в Москве

Метеорологическая зима наступит в Москве 15 ноября. Об этом в воскресенье, 7 ноября, написал на своей странице в Facebook ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник (15 ноября. — Ред.) осадки будут идти только в твердой фазе — снегопады, похолодает до 0…–5 градусов, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров: в Москве около 2–3 см, в Подмосковье местами до 3–8 см», — сообщил Тишковец.

Он отметил, что в Москве метеорологическая зима наступит в середине месяца, 15 ноября.

Специалисты ожидают понижение температуры в Москве уже с 10 ноября. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, вместе с остывшим воздухом в столичный регион придут осадки, в том числе в виде мокрого снега.