МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве

В Москве и области в ночь на вторник, 9 ноября, ожидается мокрый снег, гололедица и усиление ветра. Об этом 8 ноября сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21.00 8 ноября до 9.00 9 ноября по городу Москве ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, снег, гололедные явления, усиление ветра с порывами до 17 м/с, а также переход температуры воздуха через 0 °С в сторону отрицательных значений. С 9.00 до 21.00 9 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, гололедица, местами сильная», — говорится в сообщении.

По информации подмосковного ГУ МЧС, в области температура воздуха опустится ниже нуля.

В МЧС также напомнили о мерах безопасности: автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, а пешеходам держаться подальше от высоких столбов, деревьев, электропроводов.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая зима наступит в Москве 15 ноября.