Политолог оценил риск потери Украиной территорий

Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин высказал мнение, что если Украина продолжит игнорировать выполнение Минских соглашений и проводить агрессивную политику, то страна может потерять не только территории Луганской и Донецкой областей, но и некоторых восточных регионов по крымскому сценарию.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 9 ноября, политолог добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть исключительно от действий властей Украины.

«Если они будут затягивать выполнение Минских соглашений бесконечно долго, не исключаю и предложенный сценарий. Пока Россия не расположена признавать республики Донбасса сию секунду, но, если Украина продолжит такую же неконструктивную риторику, всё возможно. И дело не в том, что кто-то перейдет в наступление, а в том, что такие же настроения, как в ДНР, ЛНР (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. — Ред.), могут возникнуть и в некоторых восточных регионах, а в результате всё закончится так же, как в Крыму», — поделился мнением политолог.

Жарихин указал на то, что Украина легко не откажется от этих территорий, потому ситуация может оказаться крайне неоднозначной и напряженной.

Аналогичное мнение высказал ранее политолог Андрей Головачев, указав на то, что Украина может лишиться ряда территорий в случае признания Россией ДНР и ЛНР. По мнению специалиста, после этого ранее непризнанные республики предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

1 ноября журнал National Interest сообщил, что Москва может не ограничиться резкими словами в адрес Киева после применения турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе. По словам автора статьи, закупка и развертывание Украиной турецких дронов может привести к эскалации конфликта на Донбассе.

В тот же день внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина не нарушила Минские договоренности, применив беспилотник.

26 октября генштаб вооруженных сил Украины заявил о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. При этом данные об использовании Киевом БПЛА не подтвердили ни в Донецке, ни в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.