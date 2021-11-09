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В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 ноября заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена необходима, сторонам нужно продолжать общение.

«Позитивная эволюция в отношениях РФ и США стала бы прекрасным итогом»
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«Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно продолжать», — отметил Песков.

По его словам, четких сроков встречи лидеров двух стран пока нет.

В среду, 20 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла о том, что встреча президента России и лидера Соединенных Штатов до конца 2021 года находится под вопросом. Она также добавила, что Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласия, и различия.

13 октября Путин назвал отношения с американским коллегой рабочими и устойчивыми, а Песков указал на то, что в двусторонних отношениях РФ и США «слишком большие авгиевы конюшни, чтобы их можно было сразу разгрести».

16 июня в Женеве состоялись переговоры двух лидеров. Байден отметил, что они прошли в доброй и позитивной атмосфере. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

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