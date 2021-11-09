Прямой эфир
Туризм
Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет
Экономика
«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ
Недвижимость
Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума
Мир
Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза
Мир
Постпред Польши анонсировал обсуждение в ООН ситуации с мигрантами на границе
Интернет
Минцифры дополнительно протестирует портал госуслуг после сбоя с QR-кодами
Экономика
В России запустили сервис онлайн-выдачи кредитов покупателям подержанных авто
Мир
Литва ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах
Экономика
Цены на газ в Европе начали снижаться на фоне роста поставок из России
Общество
Спасены все моряки с терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine
Сюжет:

В Кремле ответили на вопрос о возможном ужесточении COVID-ограничений

Песков: в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время в администрации президента не ведется обсуждений об усилении ограничений по коронавирусу, в частности введение QR-кодов на транспорте. Все меры принимает оперативный штаб. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тяжело в лечении: рейтинги губернаторов пострадали от COVID-19
Главы каких субъектов потеряли свои позиции из-за пандемии

Таким образом он ответил на вопрос рассматриваются ли варианты введения на федеральном уровне QR-кодов на транспорте, в том числе на железной дороге.

«Вся эта поливариантность находится исключительно в прерогативе правительственного штаба», —сказал представитель Кремля.

Ранее во вторник власти Новосибирской области решили ввести с 12 ноября систему QR-кодов для посещения предприятий общепита, баз отдыха, санаториев. В сфере общепита сняты ограничения по работе в ночное время при соблюдении необходимых условий.

В Мурманской области QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе с 11 ноября распространят на посещение соляриев, саун, салонов красоты, бань, торгово-развлекательных центров.

С 8 ноября россияне начнут получать сертификат о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании нового образца. Сертификат будет доступен в электронном виде на портале госуслуг не позднее чем через три дня после прививки, уточнили в Минздраве РФ.

7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в столице будет действовать ряд антиковидных ограничений. В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 в российской столице стабилизировалась.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021