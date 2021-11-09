В Кремле ответили на вопрос о возможном ужесточении COVID-ограничений

В настоящее время в администрации президента не ведется обсуждений об усилении ограничений по коронавирусу, в частности введение QR-кодов на транспорте. Все меры принимает оперативный штаб. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос рассматриваются ли варианты введения на федеральном уровне QR-кодов на транспорте, в том числе на железной дороге.

«Вся эта поливариантность находится исключительно в прерогативе правительственного штаба», —сказал представитель Кремля.

Ранее во вторник власти Новосибирской области решили ввести с 12 ноября систему QR-кодов для посещения предприятий общепита, баз отдыха, санаториев. В сфере общепита сняты ограничения по работе в ночное время при соблюдении необходимых условий.

В Мурманской области QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе с 11 ноября распространят на посещение соляриев, саун, салонов красоты, бань, торгово-развлекательных центров.

С 8 ноября россияне начнут получать сертификат о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании нового образца. Сертификат будет доступен в электронном виде на портале госуслуг не позднее чем через три дня после прививки, уточнили в Минздраве РФ.

7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в столице будет действовать ряд антиковидных ограничений. В настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 в российской столице стабилизировалась.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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